Inter Mediolan w dalszym ciągu liczy na transfer Benjamina Pavarda

Benjamin Pavard jest teraz głównym celem transferowym Interu Mediolan. Finaliści minionej edycji Ligi Mistrzów prowadzą rozmowy z Bayernem Monachium w sprawie transferu francuskiego defensora, o czym poinformował sam Beppe Marotta w rozmowie ze “Sky Sport Italia”.

– W negocjacjach zawsze ważne jest to, czego chce gracz. W tym przypadku piłkarz wyraził chęć odejścia i dołączenia do nas. To bardzo silne pragnienie. Jasne, że Bayern Monachium to bardzo bogaty klub, ale nadal nie lubi tracić zawodników o świetnej jakości i doświadczeniu. Wszyscy znają Pavarda, wiele wygrał w swojej karierze, aby go jednak sprzedać, muszą znaleźć zastępstwo, więc wypełnienie tej luki staje się techniczną i ekonomiczną układanką. Negocjacje są nadal bardzo otwarte – mówił prezes Interu.

W ostatnim czasie media obiegła informacja, że Inter Mediolan jest gotowy zaoferować Bayernowi Monachium 35 milionów euro za Benjamina Pavarda. Mistrzowie Niemiec natomiast pragną zainkasować za odejścia mistrza świata z 2018 roku co najmniej 40 milionów euro.

