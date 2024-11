Inter Mediolan zainteresowany gwiazdą Chelsea

Enzo Fernandez stracił miejsce w wyjściowej jedenastce Chelsea. Jak informuje portal The Sun, obok FC Barcelony sytuacji pomocnika przygląda się również Inter Mediolan.

Źródło: The Sun

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Nie tylko Barcelona, Inter Mediolan śledzi sytuację Enzo Fernandeza

Enzo Maresca w ostatnich tygodniach dokonał kosmetycznych zmian w wyjściowej jedenastce Chelsea. Miejsce w podstawowym składzie stracił Enzo Fernandez. Aktualnie włoski szkoleniowiec w środku pola stawia na duet Romeo Lavia i Moises Caicedo.

Obecna sytuacja postawiła duży znak zapytania jeśli chodzi o przyszłość reprezentanta Argentyny. Warto wspomnieć, że zimą 2023 roku Chelsea na sprowadzenie Enzo Fernandeza przeznaczyła aż 121 milionów euro.

Okazuje się, że sytuacja 23-latka przykuła uwagę dwóch innych dużych klubów w Europie. Oprócz zainteresowania FC Barcelony według portalu The Sun sytuacji Enzo Fernandeza przygląda się także aktualny mistrz Włoch – Inter Mediolan. Niemniej jednak źródło zaznacza, że na chwilę obecną zawodnik jest zdeterminowany, aby odzyskać miejsce w składzie.

Inter Mediolan i FC Barcelona muszą jednak uważać na Real Madryt, który według medialnych doniesień również bada możliwość transferu. Królewscy są w stanie wyłożyć gotówkę lub włączyć w transakcję Aureliena Tchouameniego.

W bieżących rozgrywkach Enzo Fernandez wystąpił w 13 meczach, w których zanotował tylko jedną asystę. Łącznie w barwach The Blues ma 75 spotkań, 7 bramek i 6 asyst. Kontrakt z klubem obowiązuje go do czerwca 2032 roku.

Chelsea odkąd stery w klubie przejął Enzo Maresca spisuje się według oczekiwań. Na chwilę obecną zajmują 4. miejsce w Premier League.