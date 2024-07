Denzel Dumfries wciąż nie przedłużył kontraktu z Interem Mediolan. Na wypadek jego odejścia Nerazzurri szukają odpowiedniego następcy. Jak twierdzi Corriere dello Sport może nim zostać Vanderson z AS Monaco.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Vanderson w kręgu zainteresowań Interu Mediolan

Inter Mediolan prowadzi rozmowy kontraktowe ws. przedłużenia umowy z Denzelem Dumfriesem, lecz wciąż nie osiągnięto porozumienia. Nerazzurri mają nadzieje, że takowe nadejdzie w przyszłym tygodniu. Jeśli tak się nie stanie będą musieli znaleźć odpowiedniego następcę, bowiem Holender jest ważną częścią wyjściowego składu. Przygotowania pod transfer ewentualnego następcy powoli zaczynają nabierać kolorów, ponieważ klub przygląda się zawodnikowi z ligi francuskiej.

Jak twierdzi Corriere dello Sport na celowniku Interu znalazł się obrońca AS Monaco – Vanderson. Brazylijczyk jest kompletnym zawodnikiem, radzącym sobie bardzo dobrze zarówno w ofensywie, jak i defensywie. Specyfika gry 23-latka pasuje do taktyki, którą w Interze wdrożył szkoleniowiec Simone Inzaghi. Włoskie źródło uważa, że kwota transferu może wynieść ok. 20-25 milionów euro.

Aczkolwiek należy pamiętać, że priorytetem wciąż jest Denzel Dumfries. Reprezentant Holandii otrzymał ofertę nowego kontraktu o wartości 4 mln euro netto rocznie. Umowa miałaby obowiązywać przez następne trzy lub cztery lata. Jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, to gracz za rok opuści Mediolan za darmo, bowiem jego kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku.

Dumfries w Interze występuje od 2021 roku, gdy przeniósł się do Mediolanu z PSV Eindhoven za 14,25 milionów euro. Łącznie podczas pobytu we Włoszech rozegrał 132 mecze, w których zdobył 11 bramek i zaliczył 20 asyst. Wartość rynkowa piłkarza wynosi 24 miliony euro.