Real Madryt z planem B na wzmocnienie prawej obrony

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Diogo Dalot z Manchesteru United na celowniku Realu Madryt

Real Madryt jest w trakcie opracowywania planów transferowych na przyszłość. Jednym z celów transferowych dla władz Los Blancos jest pozyskanie nowego prawego defensora. Długo wydawało się, że szeregi giganta La Liga wzmocni Trent-Alexander Arnold. Ciekawe wieści przekazał serwis PlanetaRealMadrid.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Według źródła władze Realu już koncentrują się na alternatywnym rozwiązaniu w związku z tym, że nie uda się pozyskać gracza Liverpoolu. Tym samym na dzisiaj głównym celem dla Królewskich ma być Diogo Dalot, broniący barw Manchesteru United.

25-latek należy aktualnie do kluczowych postaci w zespole Erika ten Haga. Zawodnik trafił do klubu z Old Trafford w lipcu 2018 roku z FC Porto. W międzyczasie piłkarz był wypożyczony do AC Milan. W tej kampanii rozegrał natomiast jak na razie osiem meczów, w których zaliczył jedną asystę.

Dalot ma kontrakt ważny z Man Utd do 2028 roku, co sprawia, że nie będzie łatwo go pozyskać. Real jest tego świadomy. W każdym razie przekonanie, że piłkarz mógłby idealnie wpasować się w styl gry Królewskich, sprawia, że nawet duża inwestycja może być dla klubu opłacalna. Na dzisiaj rynkowa wartość Diogo Dalota kształtuje się w wysokości 35 milionów euro.

Prawy defensor jest też reprezentantem Portugalii. W drużynie narodowej wystąpił 24 razy. Największymi sukcesami piłkarza w karierze są między innymi Puchar Anglii wygrany z Man Utd i mistrzostwo Portugalii z FC Porto.

Czytaj więcej: Chelsea knuje szalony plan, może wydać miliony na transfer