IMAGO / LaPresse / Alessandro Garofalo Na zdjęciu: Nahitan Nandez

Inter może dokonać wymiany z Cagliari

Inter Mediolan nie będzie dysponował sporym budżetem transferowym podczas zimowego okienka. Z tego względu dyrektorzy klubu muszą myśleć o innych możliwościach w celu wzmocnienia zespołu. Jednym z nich ma być wymiana piłkarzy z Cagliari. Do Mediolanu miałby trafić Nahitan Nandez a w jego miejsce do klubu z Sardynii dołączy Gaetano Oristanio, który aktualnie przebywa w “Rossoblu” na wypożyczeniu. Jeśli chodzi o Urugwajczyka, to 27-letni pomocnik był łączony z Interem, gdy szeregi niebiesko-czarnych opuszczał Achraf Hakimi. Ostatecznie zdecydowano się postawić na Denzela Dumfriesa, a temat transferu Nandeza upadł.

Piłkarz z Ameryki Południowej jest uniwersalnym zawodnikiem. Z powodzeniem może występować zarówno na środku pomocy, jak i na prawym wahadle. Według włoskich mediów przychylny temu transferu jest Simone Inzaghi. Natomiast oddanie w zamian Gaetano Oristanio nie wpłynie na osłabienie zespołu. 21-letni Włoch ma małe szanse na wywalczenie miejsca w pierwszej drużynie “Il Biscione”. Za to reprezentant Włoch do lat 21 regularnie grywa u Claudio Ranieriego. W tym sezonie zagrał w 12 meczach, w których zdobył bramkę oraz zaliczył asystę.

