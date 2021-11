Insigne urażony ofertą Napoli, trzej giganci sondują sytuację

Kontrakt Lorenzo Insigne z Napoli wygasa latem 2022 roku. Petronopei zaproponowali swemu kapitanowi przedłużenie z obniżką pensji, na co Włoch nie zamierza się zgodzić. Jego usługami zainteresowane są drużyny Interu Mediolan, Barcelony i Chelsea.

Przyszłość Lorenzo Insigne jest niejasna, jego kontrakt z Napoli kończy się najbliższego lata

Liderzy Serie A proponują swemu kapitanowi przedłużenie umowy ze znaczną obniżką pensji, na co sam zawodnik nie chce się zgodzić

Sytuacji przyglądają się drużyny Interu, Barcelony i Chelsea

Insigne nie zgodzi się na obniżkę pensji, trzej giganci zainteresowani jego usługami

Najbliższa przyszłość Lorenzo Insigne pozostaje niejasna. Kontrakt skrzydłowego wygasa 30 czerwca 2022 roku, a Napoli jest otwarte na jego przedłużenie. Petronopei nie proponują jednak warunków, na które mógłby przystać sam Włoch lub jego agent.

– Moja relacje z prezesem De Laurentiisem jest świetna, ale muszę powiedzieć jasno, że proponuje kontrakt z obniżeniem obecnej pensji o połowę. Jestem agentem i muszę bronić interesów mojego kapitana w każdej chwili – powiedział Vincenzo Pisacane. – Zwykle oferujesz więcej pieniędzy, jeżeli chcesz przedłużyć umowę. Spójrz, jak potraktowano graczy, którzy przedłużali kontrakty wcześniej – dodał.

Sytuację kapitana Napoli monitoruje trzech gigantów. Usługami gracza, który latem będzie mógł sam decydować o swojej przyszłości, zainteresowani są Inter Mediolan, Barcelona i Chelsea.

Beppe Marotta z Interu nie zaprzeczył ani nie potwierdził, że zamierza negocjować z Insigne, zaś The Blues zamierzają sprzedać Timo Wernera i Hakima Ziyecha, by zrobić miejsce dla błyskotliwego Włocha. Duma Katalonii musi zaś poszukiwać takich okazji, szukając wzmocnień. Za takie z pewnością trzeba by uznać sprowadzenie Insigne.

30-latek notuje kolejny udany sezon. W czternastu spotkaniach dla Petronopei zanotował pięć bramek i cztery asysty.

