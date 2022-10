fot. PressFocus Na zdjęciu: Inigo Martinez

Środowy mecz z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów uwidocznił poważne problemy defensywne FC Barcelony. “Mundo Deportivo” donosi, że hiszpański gigant rozważa zmianę planów i ściągnięcie Inigo Martineza już tej zimy.

FC Barcelona jest pewna pozyskania Inigo Martineza, którego kontrakt z Athletic Bilbao wygasa po sezonie

Pierwotnie do transferu miało dojść w lecie, lecz Hiszpan może zasilić szeregi Blaugrany już w styczniu

Ma to związek z problemami kadrowymi w defensywie

FC Barcelona reaguje na problemy

Inigo Martinez już od dłuższego czasu jest łączony z przenosinami do FC Barcelony. Ma to związek z wygasającym po sezonie kontraktem, którego nie zamierza przedłużać. Hiszpańskie media donoszą, że między stronami doszło już nawet do wstępnego porozumienia.

“Mundo Deportivo” przekazuje natomiast, że do rzekomych przenosin może dojść już w styczniu. Wszystko za sprawą problemów kadrowych FC Barcelony. Latem klub wzmocniło dwóch środkowych defensorów, którzy aktualnie leczą urazy. Doprowadziło to do sytuacji, w której w wyjściowym składzie na mecz z Interem Mediolan znalazł się Gerard Pique i to między innymi jego fatalna dyspozycja doprowadziła do remisu, który niemalże wyklucza dalszą grę “Dumy Katalonii” w Lidze Mistrzów.

Uważa się, że Xavi zamierza definitywnie zrezygnować z Pique. Mając na uwadze problemy zdrowotne Julesa Kounde, Ronalda Araujo i Andreasa Christensena, a także chimerycznego Erica Garcię, zespół może potrzebować kolejnego wzmocnienia. Właśnie za takowe traktuje się Martineza.

Kontrakt obrońcy Athleticu Bilbao wygasa po sezonie, zatem w styczniu FC Barcelona będzie musiała wydać na niego symboliczną kwotę. Martinez ma na swoim koncie łącznie 346 występów w La Lidze.

