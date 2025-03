Imad Rondić rozczarował w FC Koln. Klub może podjąć radykalny krok

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Imad Rondić

FC Koln rozczarowany postawą Ima Rondicia

Widzew Łódź na początku lutego sprzedał Imada Rondicia do FC Koln za 1,5 mln euro. 26-letni napastnik chciał spróbować swoich sił za naszą zachodnią granicą i dopiął swego. W rundzie jesiennej napastnik świetnie spisywał się w PKO BP Ekstraklasie. W 18 spotkaniach strzelił dziewięć goli i zanotował dwie asysty. Co ważne, łódzki klub zagwarantował sobie również 10 proc. od kolejnego transferu Bośniaka.

Jak donosi “Bild”, Rondić znalazł się w gronie czterech piłkarzy, z którymi Koln rozważa rozstanie po sezonie. Bośniacki napastnik jak dotąd rozegrał zaledwie sześć spotkań w barwach niemieckiego klubu i nie zdobył ani jednej bramki. Łącznie spędził na boisku nieco ponad 200 minut. Z pewnością liczył na lepszy start w nowym zespole.

FC Koln aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli 2. Bundesligi i traci tylko punkt do lidera – HSV Hamburg. Drużyna walczy o bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, jednak zmaga się ze sporą nieskutecznością. W 26 kolejkach piłkarze z Kolonii zdobyli zaledwie 40 bramek, co budzi frustrację zarówno wśród kibiców, jak i władz klubu. Przypomnijmy, że Rondić podpisał kontrakt z Biało-Czerwonymi do 30 czerwca 2029 roku.