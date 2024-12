Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Imad Rondić łączony z Lechem Poznań

Lech Poznań chce sprowadzić nowego napastnika podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. W ostatnim czasie informowaliśmy, że na celowniku Kolejorza znajduje się Angel Rodado z Wisły Kraków. Jednak taka transakcja będzie bardzo trudna do zrealizowania, dlatego Duma Wielkopolski analizuje również inne opcje. Z doniesień Tomasza Włodarczyka na łamach serwisu “Meczyki.pl” wynika, że na radar lidera PKO BP Ekstraklasy trafił także Imad Rondić z Widzewa Łódź.

Kontrakt 25-letniego Bośniaka z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku i choć znajduje się w nim opcja przedłużenia umowy, to aby taki zapis wszedł w życie, potrzebna jest zgoda obu stron. Tak więc przynajmniej teoretycznie mierzący 190 centymetrów snajper powinien być dostępny w promocyjnej cenie. Gdyby Imad Rondić ostatecznie zasilił szeregi Lecha Poznań, to jego zadaniem byłoby wsparcie podstawowego napastnika ekipy Kolejorza, czyli Mikaela Ishaka.

Imad Rondić był skuteczny w rundzie jesiennej, zdobywając 9 bramek oraz notując 2 asysty na ligowych boiskach. Były młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny jest jednym z najlepszych strzelców PKO BP Ekstraklasy, tracąc tylko 2 gole do liderującego w tej klasyfikacji Benjamina Kallmana. Bośniacki zawodnik z powodzeniem występuje w barwach drużyny Widzewiaków od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się do Serca Łodzi na zasadzie wolnego transferu ze Slovana Liberec.