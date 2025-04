Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Igor Paixao

Igor Paixao może zakotwiczyć w Premier League

Igor Paixao rozgrywa najlepszy sezon w swojej dotychczasowej karierze. W aktualnej kampanii 24-letni skrzydłowy rozegrał 41 meczów, zdobył 14 bramek i zaliczył 16 asyst, będąc czołowym zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam. Wygląda na to, że holenderski klub nie zdoła zatrzymać swojego piłkarza na dłużej. Młodzieżowy reprezentant Brazylii wzbudza bowiem coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym, a najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla skutecznego atakującego jest Premier League.

Mierzący 168 centymetrów snajper, który odnajdzie się na każdej pozycji w formacji ofensywnej, znalazł się na celowniku Arsenalu oraz Liverpoolu – czytamy na łamach hiszpańskiej strony internetowej “TodoFichajes.com”. Zarówno Kanonierzy, jak i Czerwoni potrzebują poważnego wzmocnienia linii ataku, dlatego skierowali swój wzrok na gwiazdę Feyenoordu Rotterdam. Transfer 24-latka wiązałby się z wyłożeniem na stół minimum 25 milionów euro – taki wydatek nie byłby problemem dla angielskich gigantów.

Lewy napastnik z powodzeniem występuje w barwach ekipy Czerwono-Biało-Czarnych od sierpnia 2022 roku, gdy przeprowadził się na De Kuip za 4,5 miliona euro z Coritiby, w której stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Kontrakt Igora Paixao z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Zespół, którego koszulkę przywdziewa na co dzień także Jakub Moder, posiada na swoim koncie 56 punktów i zajmuje 3. miejsce w tabeli Eredivisie, na ten moment tracąc 11 oczek do prowadzącego w stawce Ajaksu Amsterdam.