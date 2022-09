fot. PressFocus Na zdjęciu: Ibrahim Sangare

Chelsea oraz Liverpool były zainteresowane transferem Ibrahima Sangare jeszcze w trakcie letniego okienka. Do pracy nad ściągnięciem gwiazdy PSV Eindhoven wrócą już w styczniu.

Ibrahim Sangare był na celowniku ekip Premier League w trackie letniego okienka transferowego

W styczniu Chelsea oraz Liverpool planują drugie podejście pod transfer gwiazdy PSV Eindhoven

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej wyceniany jest na 32 miliony euro

Sangare może zimą zaliczyć hitowy transfer

Chelsea oraz Liverpool cierpią na poważne problemy w środku pola. Zarówno jedna, jak i druga ekipa mierzyła się z potrzebą wzmocnienia tej formacji w trakcie letniego okienka transferowego. Główne cele były niemożliwe do zrealizowania, zatem zdecydowano się na opcje tymczasowe i wypożyczenie dwóch zawodników Juventusu. “The Blues” pozyskali Denisa Zakarię, zaś “The Reds” Arthura Melo.

W styczniu możemy spodziewać się natomiast ponownej pracy nad koniecznymi wzmocnieniami. Chelsea i Liverpool wykazują poważne zainteresowanie osobą Ibrahima Sangare, który znajdował się już na celowniku zespołów Premier League w trakcie lata. PSV Eindhoven zdołał wówczas zatrzymać swoją gwiazdę, ale argumenty ze strony czołowych klubów Europy mogą okazać się zbyt kuszące.

Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej to jeden z najlepszych pomocników w Eredivisie. “The Blues” i “The Reds” są najbardziej zdeterminowane, by pozyskać go już tej zimy, choć w swoich szeregach widzi go więcej ekip. Mówi się między innymi o Milanie, Manchesterze United oraz West Hamie United. Kontrakt Sangare obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, zatem PSV Eindhoven może zażyczyć sobie ogromnej kwoty. Na ten moment wyceniany jest on na 32 miliony euro.

Sangare ma na swoim koncie 99 występów w barwach PSV. Nie udało mu się jeszcze zadebiutować w Lidze Mistrzów.

Zobacz również: David de Gea chce poznać swoją przyszłość w Man Utd