Trzy potęgi, jeden cel. Huijsen może zmienić układ sił

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Dean Huijsen

Dean Huijsen zyskał rozgłos i chcą go trzy kluby

Dean Huijsen od momentu, gdy rozstał się z Juventusem i trafił do Bournemouth, zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać. Taki stan rzeczy sprawił jednocześnie, że ostatnio nie brakuje chętnych na transfer z udziałem 20-latka. Konkretne wieści przekazał dziennikarz Fabrizio Romano.

Źródło przekonuje, że Huijsen znalazł się na radarze trzech konkretnych ekip z Premier League. Mowa o takich klubach jak: Arsenal, Chelsea czy Liverpool. Rywalizacja między tymi ekipami o podpis pod kontraktem zawodnika zapowiada się bardzo ciekawie.

Jasne jest, że świeżo upieczony mistrz Anglii, a także dwa kluby z Londynu chcą wzmocnić się w obronie. Jednocześnie dla Arsenalu, Chelsea i Liverpoolu ciekawym rozwiązaniem może być transakcja z udziałem młodego gracza Wisienek wycenianego na mniej więcej 50 milionów funtów. Suma jest co prawda duża. Niemniej nie stanowi to przeszkody nie do przeskoczenia dla wymienionych klubów.

Jasne jest, że jak na razie otoczenie zawodnika nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie jego przyszłości. Huijsen jest natomiast świadomy tego, że zainteresowanie ze strony konkretnych ekip jest oznaką rozwoju.

Środkowy defensor jak na razie zaliczył jeden występ w reprezentacji Hiszpanii. W tej kampanii Huijsen wystąpił jak na razie w 33 meczach, notując w nich trzy trafienia i asystę. Zawodnik na dzisiaj ma umowę ważną do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość gracza kształtuje się na poziomie 42 milionów euro.

