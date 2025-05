Real może ruszyć po nową gwiazdę. Na stole 100 milionów euro

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Desire Doue na radarze Realu Madryt

Real Madryt nie może narzekać w tym sezonie na swoją ofensywę. Tym bardziej że ze świetnej strony pokazuje się Kylian Mbappe. Niemniej w związku z tym, że niejasna przyszłość może czekać Rodrygo, to władze klubu chcą przygotować się na różne ewentualności. Ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że klub z Madrytu wykazuje zainteresowanie talentem z Paris Saint-Germain. Tym samym na celowniku Los Blancos znalazł się Desire Doue. Młode zawodnik jest wyceniany na mniej więcej 60 milionów euro, co sprawia, że chętnych na jego usługi nie brakuje. W tym gronie ma być także gigant La Liga.

Interesujące jest to, że według Fichajes.net władze Realu mają być do tego stopnia zdeterminowane, aby pozyskać młodego gracza, że mogą wyłożyć nawet 100 milionów euro na transakcję. Suma oczywiście wysoka, ale ma też odzwierciedlać duże zaufanie do umiejętności 19-latka, który jest dzisiaj w szeregach PSG jednym z ważniejszych zawodników.

Doue trafił do ekipy z Paryża w sierpniu 2024 roku ze Stade Rennes za 50 milionów euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 49 meczach. Zdobył w nich 13 bramek, notując również 12 podań. Okazję na poprawę swojego bilansu gracz może mieć już w środę, gdy PSG zmierzy się w roli gospodarza z Arsenalem. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00.

