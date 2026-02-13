Manchester United myśli o przyszłości. Zarzucił sieć na hiszpańską perełkę

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Hugo Fernandez obserwowany przez Manchester United

Manchester United znajduje się obecnie w dużo lepszej sytuacji niż jeszcze kilka tygodni temu, gdy zespół Red Devils prowadził Ruben Amorim. Drużyna Czerwonych Diabłów odżyła i notuje serię pięciu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Ekipa dowodzona przez Michaela Carricka z dorobkiem 45 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli Premier League, wracając do walki o najwyższe cele. Znacząca poprawa wyników sportowych nie oznacza jednak, że angielski klub rezygnuje z planowania przyszłości.

Według informacji przekazanych przez brytyjski dziennik „Daily Mail”, władze z Old Trafford szykują transfer o charakterze długoterminowym. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się bowiem Hugo Fernandez, czyli 18-letni środkowy obrońca z akademii Valencii.

Niewykluczone, że Manchester United złoży za niego ofertę już podczas najbliższego letniego okienka transferowego, aby w ten sposób uprzedzić konkurencję. Anglicy widzą w nim zawodnika, który w perspektywie kilku lat może wzmocnić szeregi pierwszej drużyny.

Utalentowany defensor urodził się w Paryżu, lecz planuje reprezentować Hiszpanię. Jego dużym atutem są znakomite warunki fizyczne – mierzy aż 194 centymetry. Fernandez jest wychowankiem Realu Sociedad, a do szkółki Valencii trafił w lipcu 2024 roku. Wiele wskazuje na to, że wkrótce doczeka się debiutu w seniorskim zespole prowadzonym przez Carlosa Corberana. Ekipa Nietoperzy plasuje się na odległej 17. pozycji w tabeli La Ligi.