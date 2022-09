fot. PressFocus Na zdjęciu: Callum Hudson-Odoi

W ostatnich dniach letniego okienka transferowego Callum Hudson-Odoi przeniósł się do Bayeru Leverkusen w ramach rocznego wypożyczenia. Po zatrudnieniu Grahama Pottera jego pozycja w ekipie londyńczyków może się poważnie zmienić, bowiem menedżer chciał go wcześniej ściągnąć do Brighton.

Callum Hudson-Odoi nie miał szans na grę w Chelsea, dlatego trafił na wypożyczenie do Bayeru Leverkusen

The Blues mogą zimą ściągnąć Anglika do siebie

Na taki ruch naciska menedżer Graham Potter, który jest fanem talentu skrzydłowego

Nowa szansa Calluma Hudsona-Odoia

Menedżer Thomas Tuchel niespecjalnie wierzył w umiejętności Calluma Hudsona-Odoia, dlatego ten nie mógł liczyć na regularne występy. W obecnym sezonie nie pojawił się na boiskach Premier League ani razu, w związku z czym władze Chelsea musiały podjąć ważną decyzją. Aby nie zahamować rozwoju i nie zmarnować potencjału 21-latka, postanowiono go wypożyczyć. Najkonkretniejszy w tej kwestii okazał się Bayer Leverkusen, który w ostatnich dniach okienka mógł cieszyć się z pozyskania nowego skrzydłowego na rok.

W nowych barwach trzykrotny reprezentant Anglii zagrał już pięciokrotnie, cztery razy wychodząc na murawę od pierwszej minuty. Okazuje się jednak, że jego przygoda z Bundesligą nie musi wcale trwać tak długo.

Po rozstaniu z Tuchelem na stanowisko menedżera Chelsea powołany został Graham Potter, który jest fanem talentu Hudsona-Odoia. Od dawna wiedział o jego trudnej sytuacji i chciał ściągnąć go jeszcze za czasów pracy w Brighton. Angielski szkoleniowiec uważa, że 21-letni skrzydłowy mógłby okazać się cennym wzmocnieniem, dlatego planuje skrócić jego wypożyczenie już w styczniu.

Nie wiemy natomiast, jak na te informacje zareaguje sam zainteresowany. W Bayerze Leverkusen ma pewne minuty, czego nie mogą mu zagwarantować londyńczycy.

