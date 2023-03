Hiszpańskie media wykorzystały odpadnięcie Paris Saint-Germain z Ligi Mistrzów, aby wznowić spekulacje na temat przyszłości Kyliana Mbappe w stolicy Francji. Hiszpanie po spotkaniu z Bayernem Monachium w dość wymownym wpisie zapraszają wicemistrza świata do La Liga.

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Znów rozgrzał temat przyszłości Mbappe

Hiszpanie zapraszają Mbappe do La Liga

Francuz nie chciał rozmawiać na ten temat

Marca rozkłada czerwony dywan przed Mbappe

Paris Saint-Germain rozczarowało w meczu z Bayernem Monachium. Paryżanie przegrali oba pojedynki z Bawarczykami i pożegnali się z tegoroczną edycją Ligi Mistrzów. Po spotkaniu spadła na nich fala krytyki za kolejny słaby występ.

Pożegnanie z Champions League na nowo rozbudziło emocje związane z przyszłością Kyliana Mbappe. Sam zawodnik uciął ten temat w pomeczowym wywiadzie mówiąc, że jest spokojny. – Jestem spokojny o swoją przyszłość. Jedyna rzecz, która mnie teraz interesuje to mistrzostwo kraju. Na tym się w pełni koncentruję, a potem zobaczymy, co dalej – przyznał francuski napastnik.

Hiszpańskie media podsycają atmosferę. Jak co roku tamtejsi dziennikarze napawają się niepowodzeniem Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów i tym razem wykorzystują okazję, by zaprosić Kyliana Mbappe do Hiszpanii. W poprzednim sezonie Francuz był przez długi czas łączony z Realem Madryt, ale zawodnik ostatecznie zdecydował się przedłużyć kontrakt z PSG.

Marca w dość wymowny sposób zatytułowała swoją okładkę nawiązując do jego przyszłości. – Jeśli chcesz wygrać Ligę Mistrzów, wiesz… – napisano.

