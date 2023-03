PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi został mocno skrytykowany przez francuskiego dziennikarza

Rothen stwierdził, że Argentyńczyk nic nie wnosi do gry PSG

Paryżanie pożegnali się z Ligą Mistrzów po porażce z Bayernem

Messi nie zachwycił przeciwko Bayernowi

Lionel Messi rzeczywiście rywalizacji z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów nie będzie miło wspominał. To nie były dobre mecze Argentyńczyka w barwach Paris Saint-Germain, które ponownie bardzo szybko pożegnało się z tymi elitarnymi rozgrywkami.

– Widziałem jego oświadczenie, w którym powiedział: „Jestem dobrze„ zaaklimatyzowany ”, ale do czego ty jesteś zaaklimatyzowany, mój drogi? Ponieważ strzeliłeś 18 bramek i masz 16 asyst w tym roku przeciwko Angers i Clermont? Ale w meczach, które się liczą, znikasz całkowicie! – grzmiał Jerome Rothen.

– Widzieliśmy jego mecze na mistrzostwach świata, widziałem jego ruchy, jak się angażował. Nie przeszkadza mi, że to koszulka reprezentacji narodowej, to osobna sprawa, ale słuchaj, szanuj trochę klub w stolicy, gdzie pozwolono ci utrzymać pozycję i pensję. Tylko PSG mogło mu to zapewnić i oczywiście PSG upadło, ponieważ myśleli, że Messi sprawi, że będą wygrywać. Ale on nic nie pomaga – dodał.

PSG po raz kolejny w decydującej fazie sezonu może skupić się już tylko na rozgrywkach Ligue 1. Zespół Christophe’a Galtiera ma osiem punktów przewagi w tabeli nad resztą stawki.

Zobacz również: Mbappe spokojny o swoją przyszłość