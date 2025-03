Man United ma na oku piłkarza z Championship. To spory talent

Manchester United dołączył do wyścigu o zakontraktowanie pomocnika Middlesbrough, Haydena Hackneya - ujawnił brytyjski portal GiveMeSport.

Chris Fryatt / Alamy Na zdjęciu: Hayden Hackney

Hayden Hackney łączony z Manchesterem United

Manchester United kompletnie zawodzi w obecnym sezonie i może powoli myśleć o następnej kampanii, w której będzie chciał wrócić na właściwe tory. Wszystko wskazuje na to, że Czerwone Diabły podczas najbliższego letniego okienka transferowego przeprowadzą przebudowę składu. Z Old Trafford odejdzie kilku zawodników, w tym między innymi Victor Lindelof oraz Christian Eriksen. Ponadto angielski klub planuje dokonać konkretnych wzmocnień, by ponownie liczyć się w walce o najwyższe cele.

Jak dowiedział się brytyjski serwis “GiveMeSport”, Manchester United może sprowadzić piłkarza występującego na co dzień w… Championship. Zdaniem wspomnianego portalu na celowniku giganta z Wysp Brytyjskich znajduje się bowiem defensywny pomocnik Middlesbrough – Hayden Hackney. 22-letni Anglik, który posiada również szkockie obywatelstwo, rozgrywa bardzo dobry sezon na drugoligowych boiskach, a jego bilans wygląda następująco – 35 meczów, 5 bramek oraz 2 asysty.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jeśli Manchester United na poważnie dołączy do wyścigu o zakontraktowanie mierzącego 178 centymetrów zawodnika, to najprawdopodobniej będzie musiał pokonać konkurencję w postaci Crystal Palace. Kontrakt Haydena Hackneya z Middlesbrough obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a wartość rynkowa wychowanka ekipy z Riverside Stadium wynosi 8 milionów euro. Drużyny z Premier League muszą więc liczyć się z podobnym wydatkiem.