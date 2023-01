fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Maguire

West Ham United przygotowuje się do ciężkiej walki o utrzymanie w Premier League. Władze “Młotów” rozważają wypożyczenie Harry’ego Maguire’a z Manchesteru United.

West Ham United szuka wzmocnień defensywy

W klubie sondowana jest możliwość sprowadzenia Harry’ego Maguire’a

Anglik nie ma pewnego miejsca w składzie Manchesteru United

Manchester United uwolni się od Maguire’a?

Pozycja Harry’ego Maguire’a w Manchesterze United jest obecnie słabsza, niż we wcześniejszych latach. Na początku sezonu Erik ten Hag podjął decyzję o posadzeniu Anglika na ławce i trzyma się jej do teraz. Parę podstawowych stoperów jesienią tworzyli Lisandro Martinez oraz Raphael Varane. Pod nieobecność Argentyńczyka do środka obrony był wstawiany Luke Shaw, czyli nominalny lewy defensor. To idealnie obrazuje, że holenderski menedżer nie obdarzył Maguire’a zbyt dużym kredytem zaufania.

29-latek ma zupełnie inny status w reprezentacji Anglii, gdzie potrafi grać na wysokim poziomie. W ekipie “Czerwonych Diabłów” stał się pewnego rodzaju kozłem ofiarnym, a kibice za każde niepowodzenie obwiniają właśnie jego. Niewykluczone, że dla uratowania dalszej kariery konieczna będzie zmiana otoczenia i definitywne opuszczenie Old Trafford.

Na horyzoncie pojawiła się natomiast możliwość wypożyczenia. Nad takim rozwiązaniem rozmyśla West Ham United, który aktualnie sonduje możliwość pozyskania krytykowanego Anglika. “Młoty” są świadome trudnej sytuacji w tabeli i potrzebują wzmocnień, aby wywalczyć utrzymanie w elicie. Dodatkowym problemem jest dla nich fakt, że Craiga Dawsona kusi Wolverhampton.

Manchester United jest gotowy sprzedać Maguire’a latem i ma świadomość, że nie odzyska większości zainwestowanej w niego kwoty. Nie wiemy natomiast, czy pozwoli odejść mu już w trakcie zimowego okienka.

