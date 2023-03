fot. PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane jest zawiedziony wynikami Tottenhamu

Angielski snajper podejmie kluczową decyzję po sezonie

Jego usługami poważnie interesują się Bayern Monachium i Manchester United

Reprezentant Anglii wreszcie opuści Tottenham?

Harry Kane jest związany z Tottenhamem od początku swojej piłkarskiej kariery. Pomijając wypożyczenia do różnych ekip, nigdy nie opuścił szeregów Kogutów, a od lat jest ich największą gwiazdą. Reprezentant Anglii co roku wymieniany jest w gronie najlepszych napastników na świecie, choć brak sukcesów drużynowych często wyklucza go z najbardziej prestiżowych plebiscytów.

Po przegranym dwumeczu z Milanem i odpadnięciu z Ligi Mistrzów stało się jasne, że Tottenham znów nie sięgnie po żadne trofeum. Pomijając nagrody dla króla strzelców Premier League, gablota Kane’a wciąż pozostaje pusta. Wpływa to na frustrację Anglika, który chciałby poczuć się bardziej doceniany.

Od dłuższego czasu media dyskutują o możliwej przeprowadzce napastnika do Bayernu Monachium lub Manchesteru United. Dla obu klubów jest on priorytetem w kontekście letniego okienka transferowego. Sam zawodnik do tej pory konsekwentnie odrzucał zainteresowanie różnych drużyn i pozostawał wierny Tottenhamowi, lecz teraz może stać się inaczej.

Kane podejmie kluczową decyzję dopiero po sezonie. Ważną kwestią będzie dla niego to, czy Tottenham zakwalifikuje się do przyszłej edycji Ligi Mistrzów oraz kto zasiądzie na ławce trenerskiej. Gwiazdor ma także odbyć indywidualną rozmowę z właścicielem londyńskiego klubu Danielem Levym.

