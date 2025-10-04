Harry Kane w niedalekiej przyszłości może opuścić Bayern Monachium. Jak się okazuje, na stole pojawiła się oferta opiewająca na 100 milionów euro. Złożył ją saudyjski Al-Hilal - donosi "Bild".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Al-Hilal rusza po Harry’ego Kane’a

Harry Kane w 2023 roku zdecydował się na przeprowadzkę z Premier League. Kapitan reprezentacji Anglii zaakceptował ofertę Bayernu Monachium, który zapłacił Tottenhamowi Hotspur aż 95 milionów euro. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Napastnik wreszcie zdobył upragniony tytuł mistrzowski, a także stał się gwiazdą całej Bundesligi.

Ostatnio pojawia się mnóstwo informacji łączących Harry’ego Kane’a z odejściem z Bayernu Monachium. Wśród chętnych na transfer jest m.in. FC Barcelona. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Anglika przekazuje dziennik „Bild”. Otóż napastnik rzeczywiście może opuścić szeregi mistrza Niemiec. Zawodnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Al-Hilal.

Wspomniane źródło zaznacza, że saudyjski klub jest zdeterminowany, aby pozyskać Harry’ego Kane’a. Na stole Bayernu Monachium pojawiła się oferta transferowa opiewająca na 100 milionów euro. Trudno przewidzieć, jaką decyzję podejmą mistrzowie Niemiec. Umowa Anglika z bawarskim zespołem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

Harry Kane w obecnym sezonie prezentuje znakomitą formę. Kapitan reprezentacji Anglii może się pochwalić doskonałymi statystykami. Napastnik rozegrał dziewięć spotkań w koszulce Bayernu Monachium. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie aż 17 trafień, a także zaliczył trzy asysty.