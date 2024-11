Gyokeres musiał skomentować przyszłość. Chodzi o transfer

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres nie odejdzie w zimie?

Sporting w piątkowym spotkaniu Liga Portugal rozbił Estrelę i wygrał aż 5:1. Cztery bramki w tym starciu zdobył Viktor Gyokeres, który po dziesięciu meczach ma na koncie już 16 trafień. Szwed to obecnie jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Zainteresowanie pozyskaniem 26-latka wyrażają największe kluby Europy.

Były zawodnik Coventry City już niedługo może wrócić do Anglii, ale tym razem dołączy do ekipy z Premier League. Czy następnym przystankiem w karierze Szweda będzie Manchester United? Po starciu z Estrelą Gyokeres wypowiedział się na temat przenosin do Czerwonych Diabłów. Pytanie oczywiście nie było przypadkowe, ponieważ nowym szkoleniowcem ekipy z Old Trafford został Ruben Amorim.

– Nie wiem nic na temat transferu do United. Jestem tutaj, w Lizbonie. Jak widać, podoba mi się w Sportingu. Nie myślę o niczym więcej. Jestem smutny z powodu odejścia trenera. Życzymy mu wszystkiego najlepszego.

Wypowiedź Gyokeresa oczywiście nie wyklucza przeprowadzki do United. Jednak na pewno nie wydarzy się to w styczniu. Ruben Amorim zdradził, że w zbliżającym się okienku nie zamierza sięgać po zawodników ze swojego byłego klubu.