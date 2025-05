Gyokeres przebiera w ofertach. Gwiazdor zabrał głos ws. przyszłości

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal, Man United i wiele innych. Gdzie zagra Viktor Gyokeres?

Viktor Gyokeres prawdopodobnie zmieni klub podczas letniego okna transferowego. Napastnik Sportingu, zanim rozstanie się z obecnym zespołem, raz jeszcze doprowadził kibiców do szaleństwa. W niedzielę jego drużyna wygrała Puchar Portugalii, a Szwed zdobył kluczową bramkę w doliczonym czasie gry, który doprowadziła do dogrywki. Niewykluczone, że był to jego ostatni gol w koszulce Sportingu.

Bramkostrzelnym napastnikiem interesują się topowe kluby w Europie. W kontekście transferu regularnie wymienia się takie drużyny jak Manchester United, FC Barcelona, Chelsea czy Arsenal. Wydaje się, że to Kanonierzy mają największe szanse na pozyskanie gwiazdy.

Po ostatnim meczu Sportingu z Benfiką sam zainteresowany zabrał głos ws. przyszłości. Gyokeres nie chciał zdradzić żadnych szczegółów. Co więcej, wymijająco odpowiedział na pytanie o przeprowadzkę do Arsenalu. „Ciężko powiedzieć, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Plotki o transferze do Arsenalu? Nic o tym nie wiem, byłem skoncentrowany na meczach. Jeśli informacje były prawdziwe, to… zobaczymy, co się stanie w nadchodzące lato” – powiedział Viktor Gyokeres.

Jakiś czas temu wywiadu dla portalu Record udzielił wujek piłkarza – Chris. Członek rodziny Gyokeresa zdradził, że podczas wspólnej kolacji ustalili, że zostanie w Sportingu na jeszcze jeden sezon. Nie wiadomo jednak, czy wspomniana wypowiedź nie była specjalnym zagraniem, aby zyskać przewagę w negocjacjach z zainteresowanymi klubami.

Gyokeres w tym sezonie zdobył aż 53 gole i zaliczył 13 asyst w 51 meczach.