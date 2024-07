Jeremie Frimpong nie zamierza kontynuować swojej kariery w Bayerze Leverkusen. Gwiazdor naciska na transfer, a Liverpool musi się spieszyć, jeśli faktycznie chce go pozyskać - donosi Florian Plettenberg.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Liverpool musi się spieszyć. Klauzula za moment wygasa

Jeremie Frimpong był jedną z twarzy olbrzymiego sukcesu Bayeru Leverkusen. Aptekarze zdobyli podwójną koronę, kompletnie dominując krajowe podwórko. Do historycznego mistrzostwa Niemiec dołożyli również Puchar Niemiec, a Holender był dla wielu najlepszym zawodnikiem drużyny zaraz obok Floriana Wirtza. Niemiecki talent zapowiedział, że zostanie w Leverkusen na kolejny sezon, podobnie jak rozchwytywany przez gigantów Xabi Alonso. Zupełnie inny plan na swoją karierę ma za to Frimpong, który pragnie tego lata doczekać się hitowego transferu. Dziennikarz Florian Plettenberg przekonuje, że reprezentant Holandii po Euro 2024 skupia się na dopięciu przeprowadzki do innego zespołu.

Fenomenalny wahadłowy nie może narzekać na brak zainteresowania. Swego czasu na liście życzeń mieli go Barcelona oraz Manchester United. Na ten moment największe szanse na transfer miałby Liverpool, który tego lata pod wodzą Arne Slota może przeprowadzić rewolucję kadrową. Założeniem planu Holendra jest przeniesienie Trenta Alexandra-Arnolda do środka pola. Na boku obrony znalazłoby się wówczas miejsce właśnie dla Frimponga.

Liverpool musi się spieszyć, jeśli faktycznie marzy o sprowadzeniu piłkarza mistrza Niemiec. Klauzula wykupu w jego umowie wynosi maksymalnie 45 milionów euro, ale wygasa już pod koniec tygodnia. Bayer Leverkusen nie chce rozstawać się ze swoim kluczowym zawodnikiem, dlatego zażyczy sobie za niego znacznie większych pieniędzy.