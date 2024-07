Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag - trener Manchesteru United

Matthijs de Ligt oddala się od Manchesteru United

Manchester United prowadzi rozmowy z Bayernem Monachium w sprawie ewentualnego transferu Matthijsa de Ligta. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że holenderski stoper jest bardzo blisko przeprowadzki, ale transakcja stanęła pod znakiem zapytania z uwagi na żądania finansowe klubu ze stolicy Bawarii – uważa Florian Plettenberg ze “Sky Sports”.

Co więcej, Manchester United w międzyczasie sprowadził innego obrońcę – Leny’ego Yoro, choć to koniec końców nie wyklucza pozyskania kolejnego defensora. Na razie między Anglikami a Niemcami są jednak zbyt duże rozbieżności. Bayern Monachium oczekuje za Matthijsa de Ligta 50 milionów euro plus bonusy, na co nie chcą przystać Czerwone Diabły.

Jeśli włodarze bawarskiego giganta nie obniżą swoich żądań, to transfer upadnie i nie dojdzie do skutku. W związku z tym niepewne są również przenosiny Jonathana Taha na Allianz Arenę. Stoper Bayeru Leverkusen w drużynie prowadzonej przez Vincenta Kompany’ego miał bowiem zastąpić właśnie etatowego reprezentanta Holandii.

Manchester United najprawdopodobniej będzie kontynuował negocjacje z Bayernem Monachium. Klub z Old Trafford liczy jednak na ustępstwa ze strony trzeciego zespołu Bundesligi. Przyszłość Matthijsa de Ligta powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach. Sam piłkarz jest zdecydowany na przeprowadzkę do Premier League.