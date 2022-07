PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Tottenham Hotspur ma nadzieję, że w ten weekend zbliży się do podpisania kontraktu z Nicolo Zaniolo. Zdaniem Tuttosport Fabio Paratici spotka się z Tiago Pinto, aby omówić sytuację 23-latka, gdy Spurs zmierzy się w sobotę z Romą w meczu towarzyskim.

Przyszłość Nicolo Zaniolo nadal pozostaje niepewna

Graczem od dłuższego czasu jest zainteresowany Juventus, jednak spekulacje w tym temacie nieco ucichły

O reprezentanta Włoch walczy także Tottenham, który dąży do kolejnych spotkań z Romą w sprawie transferu 23-latka

Sagi z udziałem Nicolo Zaniolo ciąg dalszy

Podopieczni Antonio Conte zakończą w ten weekend przygotowania do nowego sezonu towarzyskim spotkanie z AS Romą, które odbędzie się w Izraelu. Mimo, iż jest to tylko sparing, starcie obu drużyn wzbudza dodatkowe zainteresowanie mediów brytyjskich ze względu na osobę Jose Mourinho.

Jednak będzie to także istotny pojedynek ze względu na potencjalny transfer Nicolo Zaniolo do Tottenhamu. Reprezentanta Włoch bardzo chciałby mieć w swoich szeregach Antonio Conte, a sobotnie starcie będzie dla gracza Romy idealną okazją do zaprezentowania swoich umiejętności na tle potencjalnie nowych kolegów.

Tottenham, według prasy, miał już złożyć pierwszą ofertę opiewającą na 30 milionów euro, która została odrzucona. Wkrótce ma pojawić się nowa, wyższa propozycja Kogutów. W sobotę dojdzie do spotkania dyrektorów sportowych obu klubów, na którym okaże się, czy oba kluby mają szansę osiągnąć porozumienie w sprawie tego transferu. Roma oczekuje za swojego zawodnika około 50 milionów euro.

Tymczasem Tuttosport dodaje także, że Zaniolo jeśli miałby opuścić Romę tego lata to wolałby pozostać we Włoszech. Piłkarzem interesuje się także Juventus, jednak w ostatnim czasie spekulacje na temat przenosin Włocha do stolicy Piemontu nieco ucichły.

Zobacz również: Frustracja Cristiano Ronaldo rośnie. Portugalczyk chce rozwiązania kontraktu