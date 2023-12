IMAGO / ANP Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Cztery angielskie kluby zagięły parol na napastnika Feyenoordu

Transfer Gimeneza prawdopodobnie zostanie przeprowadzony latem

Holendrzy oczekują za swoją gwiazdę 60 mln funtów

Giganci Premier League powalczą o Gimeneza

Tottenham wciąż nie wypełnił jeszcze luki, którą zostawił Harry Kane. Fulham szuka wzmocnień w ofensywie, pomimo niedawnej poprawy formy strzeleckiej. Arsenal z kolei chciałby dodać więcej możliwości w ataku, natomiast Chelsea jest niezadowolona ze swojej siły ofensywnej, mimo podpisania kontraktu z Christopherem Nkunku i Nicolasem Jacksonem w ostatnim letnim okienku.

Według Football Insider Feyenoord ma zażądać ponad 60 milionów funtów za transfer Santiago Gimeneza. Sprzedaż napastnika jest jednak bardziej prawdopodobna latem niż w nadchodzącym zimowym okienku. Uważa się, że Holendrzy nie mają zamiaru sprzedawać gwiazdy zespołu w środku sezonu, ponieważ ich celem jest sukces w Eredivisie i Europie.

Reprezentant Meksyku strzelił do tej pory 20 goli i zaliczył cztery asysty w 20 występach we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2023–2024. W zeszłej kampanii zdobył 28 goli, co pomogło Feyenoordowi wygrać Eredivisie, a następnie podpisał nowy kontrakt z klubem obowiązujący do czerwca 2027 roku.

