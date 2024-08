Kingsley Coman po dziewięciu latach spędzonych w Bayernie Monachium odchodzi z klubu, o czym poinformował "L’Equipe". Tym samym wracają spekulacje łączące go z Barceloną oraz klubami Premier League.

dpa/Alamy Live Na zdjęciu: Kingsley Coman

Coman odchodzi z Bayernu. W grze kluby Premier League?

O tym, że Kingsley Coman może tego lata opuścić Bayern Monachium mówiło się już od dobrych kilku tygodni. W tym czasie reprezentant Francji łączony był m.in. z FC Barceloną, która po nieudanej próbie sprowadzenia Nico Williamsa oraz Frederico Chiesy szuka alternatyw. Na ten moment temat ten jednak nieco ucichł, podobnie zresztą jak plotki na temat zainteresowania z Premier League. Nie jest jednak wykluczone, że wkrótce dojdzie do przełomu w tej sprawie.

A to przez fakt, że zgodnie z informacji przekazanymi przez “L’Equipe”, Kingsley Coman po dziewięciu latach spędzonych w Bayernie Monachium zdecydował się na odejście z klubu. Tym samym jeszcze przed końcem okienka transferowego można spodziewać się sporego ruchu wokół jego nazwiska i powrotu spekulacji transferowych.

26-letni Coman dla Bayernu rozegrał niespełna 300 spotkań, w których zdobył łącznie 63 gole i do tego zanotował także 66 asyst. W przeszłości występował dla Paris Saint-Germain oraz Juventusu Turyn. W minionych rozgrywkach 9 razy trafił do siatki i siedem razy zaliczył ostatnie podanie w 35 boiskowych występach. Francuz na koncie ma m.in. wygraną Ligę Mistrzów, osiem mistrzostw Niemiec oraz 57 występów w reprezentacji Trójkolorowych. Serwis “Transfermarkt” wycenia go aktualnie na około 50 milionów euro.

