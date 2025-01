Gundogan może zmienić klub. Ciekawy kierunek

News Images LTD / Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: İlkay Gundogan i Pep Guardiola

Galatasaray zainteresowany pomocnikiem Manchesteru City

İlkay Gundogan może ponownie opuścić Manchester City. Niemiec zastanawia się nad swoją dalszą przyszłością. Według doniesień 34-letni pomocnik mógłby przenieść się do Turcji. Po krótkim okresie w Barcelonie, gdzie prezentował się na bardzo soldinym poziomie, Pep Guardiola przekonał go do powrotu do City. Jednak w tym sezonie Niemiec nie jest już w tak dobrej dyspozycji.

W związku z tym pojawia się wiele plotek sugerujących, że Gundogan opuści Manchester. Klubem, który intensywnie pracuje nad sprowadzeniem niemieckiego pomocnika jest Galatasaray. Rodzice 34-latka pochodzą z Turcji, a sam zawodnik wielokrotnie podkreślał, że marzy o grze w tureckiej Super Lig.

Klub ze Stambułu już nie pierwszy raz próbuje pozyskać byłego piłkarza Borussii Dortmund, ale tym razem taki ruch jest bardziej prawdopodobny. Galatasaray miało zaoferować Gundoganowi propozycję kontraktu na 2 lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Decyzja leży teraz po stronie doświadczonego zawodnika. Wydaje się, że Manchester City nie będzie utrudniać tego transferu. Tym bardziej że jego kontrakt wygasza po zakończeniu bieżącego sezonu.

İlkay Gundogan po powrocie z Barcelony wystąpił dotychczas w 27 spotkaniach, w których strzelił 2 bramki i zanotował jedną asystę.

