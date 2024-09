fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Rashford zaliczy szokujący transfer?

Manchester City stracił latem Juliana Alvareza, który w ramach transferu definitywnego przeniósł się do Atletico Madryt. Z Obywatelami łączono kilku piłkarzy, jednak nie zdecydowano się na żaden konkretny ruch. Nie zmienia to faktu, że Pep Guardiola chciałby niebawem wzmocnić ofensywę i sprowadzić następcę Argentyńczyka. “Fichajes” donosi, że ma szalony pomysł, który może spowodować prawdziwe trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii.

Guardiola od dawna jest bowiem fanem umiejętności Marcusa Rashforda. Gwiazdor ma za sobą gorszy okres, kiedy to spisywał się poniżej oczekiwań. Manchester United do niedawna uważał go za nietykalnego, a obecnie jego przyszłość pozostaje niepewna. Anglik jest związany kontraktem do 2028 roku, ale wyobraża sobie grę poza Old Trafford.

Rashford stara się odzyskać dawną formę z czasów, gdy był jednym z najlepszych napastników na świecie. Niezależnie od jego obecnej gry, Guardiola bardzo ceni tego zawodnika i chciałby mieć go w swoich szeregach. Rashford uchodzi za gracza niezwykle wszechstronnego, który może zagrać zarówno na obu skrzydłach, jak i jako nominalny snajper.

Bez wątpienia byłby to ruch bardzo kontrowersyjny. Oba kluby rywalizują lokalnie, a w historii nie było wielu przypadków transferów między Manchesterem City a Manchesterem United. Obecnie nadarza się okazja, aby sprowadzić Rashforda za niezbyt duże pieniądze. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 60 milionów euro.