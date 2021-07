Kamil Grosicki to jeden z tych piłkarzy, który ostatnich miesięcy nie może zaliczyć do udanych. W zespole West Bromwich Albion zawodnik był rezerwowym, co skutkowało tym, że nie znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na Euro 2020. WP SportoweFakty donoszą natomiast, że doświadczony skrzydłowy może znaleźć wkrótce nowy klub.

Kamil Grosicki wciąż pozostaje bez klubu

WP SportoFakty podają, że reprezentant Polski aktualnie przebywa w Polsce i analizuje różne związania

33-latek chciałby najpóźniej na początku sierpnia związać się z nowym pracodawcą

Kamil Grosicki nie myśli o powrocie do Ekstraklasy

Kamil Grosicki miał kontrakt ważny z ekipą z The Hawtorn do końca czerwca tego roku. Aktualnie 33-latek pozostaje bez przynależności klubowej. Mateusz Skwierawski z WP SportoweFakty twierdzi, że na dzisiaj “TurboGrosik” nie rozważa powrotu do Ekstraklasy.

Tego lata do ligi polskiej wrócili między innymi: Michał Pazdan, Dominik Furman, czy Artur Sobiech. Grosicki na razie nie bierze pod uwagę ponownej gry w rodzimej lidze, na co wpływ ma mieć zainteresowanie nim ze strony klubów z Turcji.

83-krotny reprezentant Polski aktualnie przebywa na urlopie, który trwa już dosyć długo. W trakcie Euro zawodnik przebywał w Dubaju, o czym było głośno. Piłkarz nie otrzymał powołania od Paulo Sousy na Mistrzostwa Europy, ale znalazł się na liście rezerwowej. “TurboGrosik” miał być tym samym w gotowości, gdyby jakiś zawodnik wypadł z powodu kontuzji. Grosicki nie przywiązał jednak do tego większej wagi.

WP SportoweFakty podają natomiast, że zawodnik urlopuje się aktualnie w Polsce. Jeśli nie trenuje, to nie wróży to najlepiej, mając na względzie przygotowanie się do kolejnej kampanii. Zawodnik raczej nie ma szans na to, aby znaleźć się w kadrze reprezentacji Polski na mecze eliminacyjne, które będą miały miejsce wrześniu. Tym bardziej że doświadczenie zebrane na Euro procentuje w przypadku Kacpra Kozłowskiego.

Swego czasu pojawiły się w tureckich mediach informacje, że Grosicki może zasilić szeregi Goztepe SK. Na dzisiaj temat jednak ostygł. Niewykluczone jednak, że wariant z grą z Turcją jest realny. “TurboGrosik” jest bardzo doświadczonym piłkarzem, który w swoim piłkarskim CV ma między innymi kluby ze Szwajcarii, Francji, czy Anglii. WP SportoweFakty podają, że Grosicki chciałby znaleźć nowego pracodawcę najpóźniej na początku nowego miesiąca.

