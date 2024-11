Griezmann przed wielką zmianą. Transfer niemal przesądzony

Antoine Griezmann ma przed sobą przyszłość w Stanach Zjednoczonych. Gwiazdor zapewnia, że Atletico Madryt to jego ostatni europejski klub. Do transferu może dojść nawet tego lata - informuje "Fichajes".

Griezmann widzi przyszłość w MLS

Antoine Griezmann to jeden z najlepszych piłkarzy w historii Atletico Madryt. Na przestrzeni lat zasłużył na miano żywej legendy, liderując ofensywie drużyny prowadzonej przez Diego Simeone. Zdaje się jednak, że 33-latek myśli już o rozstaniu i kontynuowaniu swojej kariery w innym otoczeniu. Swego czasu zapewniał, że Atletico to jego ostatni klub w Europie, więc można w jego przypadku spodziewać się przeprowadzki na inny kontynent.

Media nie mają wątpliwości, że Griezmannowi najbliżej do Stanów Zjednoczonych. Sam zawodnik widzi swoją przyszłość właśnie w Major League Socccer, odrzucając zainteresowanie ekip z Arabii Saudyjskiej. Wiele wskazuje na to, że to właśnie będzie jego wybór. Kiedy można spodziewać się transferu?

Umowa Griezmanna z Atletico Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Znajduje się w niej atrakcyjna klauzula wykupu na poziomie zaledwie 15 milionów euro, choć kluby amerykańskie nie przyzwyczaiły do płacenia dużych pieniędzy za doświadczonych piłkarzy z nazwiskiem. Mimo tego, “Fichajes” sugeruje, że do pożegnania z Los Rojiblancos może dojść w trakcie przyszłorocznego lata. Jeśli się to potwierdzi, będą to ostatnie miesiące Griezmanna w barwach zespołu ze stolicy Hiszpanii.

Miesiąc temu Griezmann oznajmił, że kończy reprezentacyjną karierę. Chce już tylko skupić się na piłce klubowej, mając świadomość, że czas jego emerytury powoli się zbliża. Na przestrzeni lat zmieniła się boiskowa pozycja Griezmanna. Teraz gra bliżej centralnej strefy boiska, tak aby wchodzić w mniejszą liczbę pojedynków biegowych.