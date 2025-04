Grek z odsieczą Górnikowi. Tak skutecznego napastnika już dawno w Zabrzu nie było [NOWE INFORMACJE]

W Górniku Zabrze nastąpiło poważne tąpnięcie. Jan Urban stracił pracę, a jego następcą, co najmniej do końca sezonu, zostanie Piotr Gierczak. Na tym jednak nie koniec zmian. Jak informował goal.pl zabrzanie będą mieli nowego napastnika.

Robert Skalski/Alamy Na zdjęciu: Stadion Górnika Zabrze

Zdobędzie koronę i ruszy do Zabrza

Goal.pl informował kilkanaście dni temu, że Górnik Zabrze przymierza się do nowego napastnika. Chodzi o gracza Iraklisu Saloniki, Theodorosa Tsirigotisa, który pewnie zmierza po koronę króla strzelców drugiej ligi greckiej. W tym momencie ma już 20 goli (w 23 meczach).

Górnik przyglądał mu się od kilku miesięcy, łącznie z wizytą w Salonikach, aby jeszcze na żywo zobaczyć tego piłkarza. Weryfikacja wypadła pozytywnie na wszystkich szczeblach i stąd decyzja, aby przejść do konkretów. Weszlo.com napisało piórem Szymona Janczyka, że sprawa jest przesądzona i właśnie tak wyglądają fakty. Kontrakt Greka zostanie sfinalizowany pod koniec tego tygodnia. Oczywiście, umowa będzie obowiązywała od przyszłego sezonu.

Zobacz także: Jan Urban zwolniony z Górnika. Program specjalny (VIDEO)

Bakis i Buksa nie dają rady

Tsirigotis otrzyma więc dużą szansę i to właśnie w nim nadzieja na to, że zabrzanie w końcu będą mieli skutecznego napastnika. Bo choć Luka Zahović wygląda pod względem bramkowym całkiem nieźle, to Sinan Bakis (wypożyczenie kończy się po sezonie) i Aleksander Buksa w ogóle sobie w tej roli nie radzą. W związku z tym zdecydowano się sięgnąć po posiłki z Grecji.