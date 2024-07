PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood zagra w Olympique Marsylii

Mason Greenwood po zakończeniu ubiegłego sezonu wrócił do Manchesteru United. Sytuacja angielskiego piłkarza od samego początku była jasna, bowiem Czerwone Diabły zakomunikowały mu, że nie ma dla niego miejsca w składzie pierwszego zespołu. W związku z tym napastnik rozglądał się za nowym pracodawcą, a najnowsze wieści wskazują na to, że lada moment oficjalnie zmieni barwy klubowe.

Santi Aouna z portalu Footmercato.com przekazał, że Manchester United i Olympique Marsylia doszły do porozumienia ws. transferu Greenwooda. Ostatnie kwestie dotyczące umowy zostały wyjaśnione i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamknąć transakcję. 22-latek przeprowadzi się do Francji w zamian za ok. 30 milionów euro. Na południu Francji ma się zjawić dziś (17 lipca), gdzie przejdzie badania medyczne przed podpisaniem kontraktu z Olimpijczykami.

Greenwood weźmie więc udział w pełnym okresie przygotowawczym Marsylii pod okiem nowego szkoleniowca. Stery we francuskim klubie przejął niedawno Roberto De Zerbi, który wcześniej pracował w Brighton & Hove Albion. Włoski taktyk mocno naciskał na pozyskanie perspektywicznego zawodnika.

W poprzednim sezonie Olympique Marsylia zajęła 8. miejsce w Ligue 1. Tym samym w nowej kampanii drużyna Roberto De Zerbiego nie wystąpi w rozgrywkach europejskich. Wcześniej władze francuskiego klubu pozyskali dwóch innych zawodników. Zespół z Marsylii wzmocnili Ismael Kone i Bamo Meite.