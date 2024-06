Mason Greenwood po powrocie do Manchesteru United nie może liczyć na miejsce w składzie. Jak donosi dziennikarz Santi Aouna, piłkarz negocjuje kontrakt z Olympique Marsylia.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Olympique Marsylia prowadzi rozmowy z Greenwoodem

Mason Greenwood podczas ostatniego sezonu w barwach Getafe odbudował swoją markę w Europie. Występy ofensywnego zawodnika na hiszpańskich boiskach sprawiły, że Anglik może przebierać w ofertach w trakcie letniego okna transferowego. Regularnie pojawiają się nowe kluby zainteresowane sprowadzeniem go do siebie.

Najnowsze informacje ws. przyszłości angielskiego piłkarza sugerują, że 22-latek może kontynuować karierę we Francji. Santi Aouna poinformował, że zawodnikiem Manchesteru United interesuje się Olympique Marsylia. Zdaniem dziennikarza Czerwone Diabły na sprzedaży Greenwooda chcą zarobić ok. 40 milionów euro. Rozmowy ws. transferu zostały rozpoczęte, lecz znajdują się dopiero we wstępnej fazie negocjacji.

Francuski klub to jednak niejedyna opcja na przyszłość dla reprezentanta Anglii. W ostatnich miesiącach media łączyły go m.in. z Barceloną, Atletico Madryt, Milanem i Juventusem. Kilka dni temu pojawiła się również informacja o rzekomym zainteresowaniu Valencii.

Mason Greenwood w poprzednim sezonie na hiszpańskich boiskach rozegrał 36 spotkań, w których zdobył 10 goli i zanotował 6 asyst.

Obecna umowa piłkarza z Manchesterem United obowiązuje do czerwca 2025 roku. Czerwone Diabły mają także możliwość przedłużenia kontraktu o rok ze względu na klauzulę zapisaną w umowie.