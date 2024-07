Mason Greenwood postanowił przystać na ofertę transferu do Olympique Marsylii. Anglik w poniedziałek wieczorem miał dać zielone światło na przeprowadzkę do Francji - przekazał Gianluca Di Marzio.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood wybrał Olympique Marsylię

Mason Greenwood w najbliższym czasie powinien oficjalnie dołączyć do nowego klubu. Po zakończeniu wypożyczenia w Hiszpanii skrzydłowy powrócił do Manchesteru United, lecz klub nie wiąże z nim dalszej przyszłości w związku z aferami, w które był wplątany kilka lat temu. Czerwone Diabły poszukiwały chętnego na transfer Anglika i prawdopodobnie ostatecznie go znaleźli.

Gianluca Di Marzio poinformował, że Greenwood zgodził się na ofertę z Olympique Marsylii. Włoski dziennikarz sugerował, że klub z Ligue 1 miał otrzymać definitywne potwierdzenie chęci transferu w poniedziałek wieczorem. Decyzja angielskiego piłkarza oznacza, że 22-latek odrzucił propozycję z hiszpańskich oraz włoski klubów. Wcześniej łączono skrzydłowego z przeprowadzką do Juventusu, Napoli, Atletico Madryt, Getafe czy FC Barcelony.

Greenwood ostatni rok spędził na hiszpańskich boiskach, zakładając koszulkę Getafe. W La Liga odzyskał formę i był jednym z najlepszych zawodników klubu. Łącznie we wszystkich rozgrywkach wystąpił w 36 meczach, w których zdobył 10 goli i zaliczył 6 asyst.

Wcześniej przed przygodą na Półwyspie Iberyjskim występował tylko i wyłącznie w Manchesterze United, którego jest wychowankiem. Dla Czerwonych Diabłów grał od sezonu 2018/2019, gdzie debiutował za kadencji Jose Mourinho. Łącznie w koszulce klubu z Old Trafford wystąpił w 129 meczach i zdobył 35 goli.