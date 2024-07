Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Marsylia stawia na Greenwooda, Czerwone Diabły chcą specjalnej klauzuli

Manchester United już jakiś czas temu podjął decyzję odnośnie przyszłości Masona Greenwooda. Mimo powrotu do gry i bardzo dobrej formy w poprzednim sezonie Anglik nie może liczyć na miejsce w składzie Czerwonych Diabłów. Wszystko przez ogromne problemy osobiste, z którymi piłkarz borykał się jeszcze ponad rok temu. Jednak jednokrotny reprezentant Anglii na brak zainteresowania nie może narzekać, bowiem jego usługami interesuje się kilka poważnych klubów.

Przez ostatnie dni wszystko wskazuje na to, że Mason Greenwood zakotwiczy we Francji. W mediach pojawia się coraz więcej informacji odnośnie transferu do Olympique Marsylii. Fabrizio Romano przekazał, że po złożeniu oficjalnej oferty przez francuski klub przeprowadzka 22-latka jest teraz bardziej prawdopodobna niż kiedykolwiek. Dziennikarz zaznaczył jednak, że Czerwone Diabły w negocjacjach z Marsylią chcą umieścić w umowie klauzulę dot. procentu od następnej sprzedaży. Co więcej, według Romano może to być nawet 40-50%.

Greenwood w poprzednim sezonie pokazał się z bardzo dobrej strony w La Lidze. To spowodowało, że Anglikiem zainteresowały się takie kluby jak Barcelona, Atletico Madryt, Juventus czy Marsylia. Plotkom transferowym nie ma co się dziwić, bowiem wychowanek Man United ma za sobą świetny sezon. Łącznie w barwach Getafe wystąpił w 36 meczach, w których zdobył 10 goli i zanotował 6 asyst.