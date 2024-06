Górnik Zabrze traci bramkarza. Będzie grał w Eredivisie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Daniel Bielica

Górnik nie wypracował porozumienia

Górnik Zabrze stracił swojego podstawowego bramkarza. We wtorek pojawił się oficjalny komunikat o rozstaniu z Danielem Bielicą. 25-latek nie zdecydował się na przedłużenie wygasającej w czerwcu umowy. Mimo starań zabrzan, wychowanek postanowił spróbować swoich sił w innym otoczeniu. Związał się z holenderską NAC Bredą, która dopiero co wywalczyła awans do Eredivisie.

To poważna strata dla drużyny. Bielica stał się w sezonie 2023/2024 ulubieńcem kibiców, kapitalnie radząc sobie pod wodzą Jana Urbana. Rozegrał w Ekstraklasie wszystkie 34 spotkania, puszczając 41 goli i dziesięciokrotnie zachowując czyste konto. W tej klasyfikacji był trzeci, biorąc pod uwagę wszystkich golkiperów w stawce. Uważano go również za jednego z najlepszych bramkarzy w całej Ekstraklasie.

“Miniony rok był wyjątkowo udany dla Bielicy. W PKO BP Ekstraklasie rozegrał 3 060 minut, a więc wszystkie z możliwych. Zachował w sumie 10 czystych kont, co dało mu 3. miejsce w ligowej klasyfikacji bramkarzy. Był liderem pod względem liczby wykonanych podań, a także tych celnych. W zestawieniu skutecznych interwencji lepszy od Bielicy był tylko Mateusz Kochalski ze Stali Mielec. Wysoka forma zabrzanina została doceniona przez kapitułę Gali Ekstraklasy, która nominowała go do tytułu Najlepszego Bramkarza.” – napisano w oficjalnym komunikacie.

ℹ️ Daniel Bielica żegna się z Górnikiem Zabrze i przenosi się do holenderskiego klubu NAC Breda.



"Biały", dziękujemy i trzymamy kciuki! ✊



🔗 Więcej | https://t.co/yCky9K8nxx pic.twitter.com/QTrJfMhVLO — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) June 18, 2024

Bielica był związany z Górnikiem Zabrze od początku swojej piłkarskiej kariery. Na przestrzeni kolejnych lat dwukrotnie wypożyczano go do Sandecji Nowy Sącz oraz Warty Poznań.