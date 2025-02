Górnik szykuje transfer! Czeski talent bliski gry w Zabrzu

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Filip Prebsl na celowniku Górnika Zabrze

Górnik Zabrze pozyskał już w zimowym oknie transferowym Norwega Sondre Lisetha oraz Nigeryjczyka Abbatiego Abdullahiego. Ponadto do klubu ma również dołączyć senegalski napastnik Ousmane Sow z Lierse – występującego w drugiej lidze belgijskiej.

Wygląda na to, że do Górnika może trafić kolejny Czech. Jak informują tamtejsze media, Slavię Praga stopniowo opuszczają zawodnicy, którzy chcą mieć wiosną więcej czasu na boisku i powalczyć o powołanie lub nawet miejsce w podstawowym składzie reprezentacji Czech na EURO do lat 21. Po Danielu Filovie, który w poniedziałek rano poleciał do włoskiej Wenecji, bliski odejścia jest również 20-letni Filip Prebsl.

Według serwisu “Sport.cz” ma on wzmocnić Górnika Zabrze. Umowa ma obejmować nie tylko półroczne wypożyczenie, ale także opcję wykupu na stałe. Prebsl wzbudzał zainteresowanie wielu klubów także w ramach Chance Ligi. Spekulowano również o jego możliwym transferze do amerykańskiej MLS. Jesienią wystąpił w 20 meczach o stawkę (łącznie 977 minut). W czeskiej ekstraklasie zanotował jednego gola i jedną asystę.

Górnik Zabrze ma swoim składzie już dwóch piłkarzy z Czech. W zespole Trójkolorowych występuje Lukas Ambros oraz Patrik Hellebrand. Pierwszy z nich jest zazwyczaj rezerwowym, natomiast drugi z nich odgrywa kluczową rolę w środku pola drużyny prowadzonej przez Jana Urbana, szczególnie po odejściu Damiana Rasaka.