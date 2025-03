Liverpool zagiął parol na wielki talent. To on zastąpi Alexandra-Arnolda?

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Givairo Read przymierzany do Liverpoolu

Najnowsze raporty mediów sugerują, że w ostatnich dniach Trent Alexander-Arnold odrzucił kolejną ofertę przedłużenia kontraktu złożoną mu przez włodarzy Liverpoolu. 26-letni wahadłowy jest bowiem zdecydowany na przenosiny do Realu Madryt, z którym miał już dojść do całkowitego porozumienia w sprawie letniego transferu. Wszystko wskazuje więc na to, że Liverpool będzie zmuszony do sprowadzenia następcy swojego wychowanka.

Jak dowiedział się brytyjski serwis “CaughtOffside.com”, na celowniku Liverpoolu znajduje się Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam. 18-letni prawy obrońca uchodzi za wielki talent i w przyszłości może być jednym z najlepszych bocznych defensorów na świecie. Zdolny wahadłowy wykazuje się dużą dojrzałością, pomimo młodego wieku. Ponadto kapitan reprezentacji Holandii do lat 19 znakomicie wygląda nie tylko w obronie, ale także w ataku.

Givairo Read od początku obecnego sezonu jest pełnoprawnym członkiem pierwszego zespołu Feyenoordu Rotterdam. 18-latek w koszulce ekipy z De Kuip rozegrał łącznie 25 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył aż 7 asyst. Warto dodać, że chrapkę na zakontraktowanie wychowanka AVV Zeeburgia ma również FC Barcelona, która także szuka wzmocnienia pozycji bocznego defensora. Prawy obrońca jest wyceniany na około 4 miliony euro.

Umowa Givairo Reada z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.