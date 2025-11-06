Chelsea powalczy z Liverpoolem i Bayernem. Celem holenderska perełka

MARTIN DALTON / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca - trener Chelsea

Givairo Read rozchwytywany na rynku transferowym

Givairo Read jest jednym z największych odkryć obecnego sezonu Eredivisie. Wahadłowy Feyenoordu Rotterdam robi prawdziwą furorę na holenderskich boiskach, imponując szybkością, techniką i dojrzałością w grze. Jego znakomite występy nie pozostały niezauważone przez europejskie potęgi. Od dłuższego czasu sytuację 19-latka monitorują Liverpool oraz Bayern Monachium, które widzą w nim piłkarza z ogromnym potencjałem rozwojowym. Teraz do wyścigu o podpis bocznego defensora dołączył kolejny gigant.

Jak informuje bowiem brytyjski portal „TEAMtalk”, chrapkę na zakontraktowanie prawego obrońcy ma również Chelsea. Londyński klub od pewnego czasu poszukuje zawodnika, który mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Reecem Jamesem oraz Malo Gusto. Read wydaje się idealnym kandydatem – jest młody, dynamiczny i świetnie odnajduje się zarówno w grze ofensywnej, jak i defensywnej. Londyńscy działacze uważają, że to piłkarz, który w przyszłości może stać się jednym z najlepszych na swojej pozycji w Europie.

Givairo Read, którego wycenia się obecnie na około 20 milionów euro, awansował do pierwszego zespołu Feyenoordu w styczniu 2024 roku. Od tego czasu rozegrał 47 spotkań, w których zdobył 4 bramki i zanotował 11 asyst. W ostatnim czasie postawę zdolnego wahadłowego pochwalił Robin van Persie. – Givairo gra tak, jakby występował na najwyższym poziomie od wielu lat. Jego dojrzałość, decyzje oraz przywództwo są wyjątkowe jak na jego wiek – powiedział trener ekipy trener Czerwono-Biało-Czarnych.