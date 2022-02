Pressfocus Na zdjęciu: Manuel Akanji

O tym, że defensywa Manchester United wymaga pilnych wzmocnień, pokazał środowy mecz z Atletico Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Dziury w obronie władze Czerwonych Diabłów chcą załatać sprowadzeniem z Borussii Dortmund, Manuela Akanjiego.

Szwajcarski obrońca ma ważny kontrakt z Borussią Dortmund do czerwca 2023

Akanji z chęcią by go przedłużył, ale BVB nie jest w stanie sprostać jego finansowym żądaniom

Te może mu z kolei zagwarantować Manchester United

Impas w rozmowach z BVB

Szwajcarski defensor od lata 2018 r. występuje na Signal Iduna Park. Od tego czasu w barwach Borussii Dortmund rozegrał 150 meczów. Kontrakt Manuela Akanjiego z BVB wygasa 30 czerwca 2023 r. i włodarze żółto-czarnych z chęcią bym go przedłużyli. Sęk w tym, że proponują 38-krotnemu reprezentantów Helwetów zarobki na poziomie 8 mln euro (aktualnie 26-latek inkasuje rocznie 5 mln euro). Ta propozycja w żaden sposób nie satysfakcjonuje Akanjiego, któremu marzą się apanaże rzędu 10 mln euro.

Impas w rozmowach między dortmundzkim klubem a zawodnikiem chce wykorzystać Manchester United, które pilnie potrzebuje wzmocnień w obronie. Ralf Rangnick wielokrotnie już wyrażał niezadowolenie z dyspozycji Harry`ego Maguire. Z kolei inny środkowy obrońca Czerwonych Diabłów, Raphael Varane od momentu przeprowadzki na Old Trafford, w niczym nie przypomina siebie z okresu gry w Realu Madryt. W dodatku często miewa też problemy ze zdrowiem.

Niemoralna oferta United

Akanji jawi się jako idealny kandydat do gry na środku obrony zespołu 20-krotnych mistrzów Anglii. Włodarze MU co prawda nie będą dla niego “rozbijali banku” (ich oferta wahać ma się między 25 a 30 mln euro), ale za nie będą szczędzić gorsza na zarobki Szwajcara. Jak donosi “Bild”, Akanji miałby inkasować w Manchesterze aż 15 mln euro rocznie! Bulwarowy dziennik tą ofertę nazwał wprost niemoralną. Kontrakt z kolei miałby obowiązywać do czerwca 2026.

BVB nie będzie więc mogła rywalizować z United ws. propozycji zarobków, ale żółto-czarni są przygotowani na jego rychłe odejście. Wiadomo, że latem do Dortmundu zawita Niklas Suele z Bayernu Monachium. Działacze Borussii będą próbowali sprowadzić do siebie również Nico Schlotterbecka z SC Freiburg. Z kolei Akanji w Manchesterze spotka swojego druha z czasów gry w Zagłębiu Ruhry, a więc Jadona Sancho.

