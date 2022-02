Pressfocus Na zdjęciu: Manuel Akanji

Manuel Akanji jest związany z Borussią Dortmund do 30 czerwca 2023 roku. Szwajcar odrzucił ofertę nowej umowy, co latem może wykorzystać Manchester United.

Borussia Dortmund nie jest pewna pozostania Akanjiego w klubie

Szwajcar nie chce podpisać nowej umowy z aktualnym pracodawcą

26-latek może zmienić drużynę w najbliższym oknie transferowym

Akanji może opuścić BVB

Kilka dni temu Borussia Dortmund poinformowała, że jej zawodnikiem od sezonu 2022/2023 będzie Niklas Suele. Reprezentant Niemiec związał się z tym klubem czteroletnią umowę. Tym samym drużyna z siedzibą na Signal Iduna Park zyskała bardzo jakościowego defensora.

Po ogłoszeniu transferu Suele, eksperci od niemieckiego futbolu zaczęli przewidywać, że zakontraktowanie 26-latka może być oznaką iż Dortmund w nieodległej przyszłości opuści Manuel Akanji. Scenariusz ten zdaje się coraz bardziej prawdopodobny.

BVB ma już dziewięć punktów straty do liderującego w tabeli Bayernu. Ponadto zespół ten zakończył udział w Pucharze Niemiec, a na wiosnę wystąpi tylko w Lidze Europy. Sytuacja ta może nie zadowalać mającego duże ambicje Akanjiego. Szwajcar to filar defensywy BVB, dla której rozegrał w tym sezonie 26 meczów.

Według informacji, do których dotarł Sport1, Akanji odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu z BVB. Szwajcar jest otwarty na opuszczenie Signal Iduna Park, co może nastąpić już tego lata. Dla niemieckiej drużyny będzie to przedostatnia okazja na sprzedaż 26-latka. Jego umowa obowiązuje jeszcze tylko przez półtora roku. W najbliższym letnim oknie transferowym ofertę za Akanjiego w wysokości 27 milionów funtów, złożyć może Manchester United.

