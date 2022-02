PressFocus Na zdjęciu: Niklas Suele

Jak donosi Frankfurter Rundschau, Niklas Suele trafi po sezonie do Borussii Dortmund. Agent stopera Bayernu Monachium powiedział niedawno, że jego agent wybrał już nowy klub i wszystko wskazuje na to, że nie opuści on Niemiec.

Już kilka tygodni temu było wiadomo, że Niklas Suele latem opuści Bayern Monachium jako wolny gracz

Stoperem interesowali się zagraniczni giganci, tacy jak Chelsea czy Barcelona

Niemieckie media są jednak przekonane, że Suele trafi do Borussii Dortmund, gdzie z miejsca ma podnieść jakość gry obronnej

Suele zmieni Monachium na Dortmund. Pozycja w zespole ważniejsza niż trofea?

Już od kilku tygodni można było przeczytać, że Niklas Suele nosi się z odejściem z Bayernu Monachium. Niemiecki obrońca miał czuć się niedostatecznie doceniony w stolicy Bawarii i poszukać swoich szans gdzie indziej. 26-latek regularnie występuje w ekipie Die Roten, toteż nic dziwnego, że łączono go z zespołami pokroju Chelsea czy Barcelony.

Frankfurter Rundschau jest jednak pewne, że środkowy obrońca nie opuści Niemiec. Ma on bowiem wzmocnić Borussię Dortmund.

Jest to jedna z niewielu pozytywnych informacji dla BVB w ostatnich dniach. Kolejnej kontuzji nabawił się Erling Haaland, a w weekend zespół dostał srogie lanie od Bayeru Leverkusen (2:5). Suele przechodząc do Borussii Dortmund, liczy z pewnością na niekwestionowaną rolę lidera defensywy. Czyli rolę, której nigdy nie otrzymał w Bayernie Monachium.

Obrońca rozegrał w tym sezonie 26 spotkań dla Die Roten we wszystkich rozgrywkach. Zanotował jedną asystę w Bundeslidze.

