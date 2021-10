Kacper Kozłowski obserwowany jest przez czołowe kluby w Europie. Pozyskać niespełna 18-letniego gracza Pogoni Szczecin chce gigant Premier League.

Zainteresowanie jednym z największych polskich talentów w Polsce nie słabnie

Kacpra Kozłowskiego pozyskać chce gigant Premier League

Klub ten chce, aby do transferu doszło już zimą

Kozłowski ma w czym wybierać

O Kacprze Kozłowwskim kibice w Polsce usłyszeli już dawno. Piłkarz ten debiutował bowiem w Pogoni już trzy sezony temu. Kontuzja sprawiła jednak, że dopiero od poprzedniego sezonu grywał regularnie. Swoimi występami 17-latek zwrócił uwagę skautów czołowych europejskich klubów.

Potencjał i już spore umiejętności dostrzegł także Paulo Sousa. Portugalczyk powołał Kozłowskiego w marcu tego roku, a następnie dał mu zadebiutować przeciwko Andorze. Młody pomocnik sprawdził się i otrzymał powołanie na Euro 2020, gdzie zagrał w meczu z Hiszpanią i Szwecją. Dzięki temu stał się najmłodszym piłkarzem, który wystąpił na mistrzostwach Europy.

Po turnieju Kozłowski przykuł uwagę kolejnych europejskich potentatów na czele z: Milanem, Lipskiem, czy Bayerze Leverkusen. Do grona tego dołączył również Liverpool. Co ważne, The Reds nie tylko monitorują sytuację. Są chętni na dokonanie transferu definitywnego i już pracują nad umową.

Do transferu Kozłowskiego nie dojdzie jednak już tej zimy, gdyż na taki scenariusz nie chce zgodzić się Pogoń Szczecin. 17-latek ma być zaś dostępny latem. Do tego czasu Polak ma pomóc szczecinianom w walce o czołowe lokaty w Ekstraklasie. Portal Transfermarkt wycenia Kozłowskiego na pięć milionów euro, ale potencjalny chętny będzie musiał zapłacić za pomocnika kwotę nawet dwukrotnie wyższą.

Czytaj także: Liverpool FC – Manchester City. Zapowiedź, typy, kursy (03.10.2021)