Gianluigi Donnarumma może zmienić otoczenie, jeśli nie podpisze nowego kontraktu z PSG. W takim przypadku paryski gigant będzie oczekiwał za niego około 40 milionów euro, co jest promocyjną wyceną - poinformował włoski dziennik La Repubblica.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma dostępny za 40 milionów euro

Umowa Gianluigiego Donnarummy z Paris Saint-Germain obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Póki co rozmowy między stronami w sprawie przedłużenia kontraktu nie przebiegają pomyślnie. Tak więc niewykluczone, że 26-letni bramkarz opuści Parc des Princes podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. Włodarze PSG będą bowiem chcieli spieniężyć cenionego golkipera, którego za rok mogliby stracić za darmo.

Jak poinformował włoski dziennik „La Repubblica”, Paris Saint-Germain postanowiło wycenić Gianluigiego Donnarummę na wypadek, gdyby rosły bramkarz ostatecznie nie złożył parafki. W takim wypadku działacze zdobywcy Ligi Mistrzów będą oczekiwali za swojego zawodnika około 40 milionów euro. To bardzo promocyjna cena, biorąc pod uwagę fantastyczną postawę kapitana reprezentacji Włoch w minionym sezonie.

Według mediów mierzący 196 centymetrów golkiper może wylądować na Wyspach Brytyjskich, przenosząc się do Manchesteru City, który szuka następcy łączonego z saudyjskimi klubami Edersona. Gianluigi Donnarumma przywdziewa bluzę bramkarską paryskiej ekipy od lipca 2021 roku, kiedy przeprowadził się do Paryża na zasadzie wolnego transferu po wcześniejszym rozstaniu z Milanem. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową mistrza Europy na 40 milionów euro, co pokrywa się z wyceną PSG.