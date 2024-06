Alejandro Garnacho jest dość nieoczekiwanie łączony z transferem do Arabii Saudyjskiej. Wielkim talentem Manchesteru United zainteresowało się tamtejsze Al-Hilal - donosi "Daily Express".

fot. Action Foto Sport / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Manchester United otrzyma ofertę nie do odrzucenia?

Saudyjczycy w ostatnich miesiącach przyzwyczaili do tego, że w celach marketingowych i promocyjnych swoich ligowych rozgrywek ściągają za ogromne pieniądze znanych piłkarzy z europejskich klubów. Dotąd skupiali się głównie na uznanych nazwiskach, mających za sobą najlepsze lata kariery. Wyjątkiem jest 22-letni Gabri Veiga, który mając propozycje z najlepszych europejskich ekip postanowił dołączyć do Al-Ahli.

Kluby z Arabii Saudyjskiej przygotowują się do letniego okienka i zamierzają sprowadzić do swojego kraju kolejne gwiazdy. “Daily Express” donosi, że dość niespodziewanie na propozycję transferu będzie mógł liczyć Alejandro Garnacho. 19-letni zawodnik Manchesteru United dopiero zaczyna poważną przygodę z futbolem, a już jest jednym z liderów ofensywy angielskiej drużyny. Al-Hilal umieściło go na swojej liście życzeń i rozważa złożenie oferty.

Oczywiście Manchester United nie planuje pozbywać się Garnacho. Budżet Czerwonych Diabłów nie jest natomiast nieograniczony, więc w przypadku oferty nie do odrzucenia transfer stanie się możliwy. Zwłaszcza, że mają oni ambitne plany na lato związane z potrzebą jakościowych wzmocnień na niemal wszystkich pozycjach.

W sezonie 2023/2024 Garnacho uzbierał w Premier League siedem bramek i cztery asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia 19-letniego Argentyńczyka na 45 milionów euro. Oczywiście kwota ewentualnego transferu byłaby znacznie wyższa.