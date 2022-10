fot. PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Latem Memphis Depay był bliski opuszczenia szeregów FC Barcelony, co finalnie może dojść do skutku w trakcie styczniowego okienka transferowego. “Duma Katalonii” rozważa pozbycie się Holendra, a zainteresowanie jego usługami wykazuje Galatasaray – donosi “Sport”.

Memphis Depay był latem bliski przeprowadzki do Juventusu

Finalnie pozostał w FC Barcelonie, choć nie może liczyć na regularną grę

Jego styczniowym transferem interesuje się Galatasaray

Decyzja nastąpi po mundialu w Katarze

Przez niemal całe lato ciągnęła się saga dotycząca przyszłości Memphisa Depaya. FC Barcelona chciała pozbyć się napastnika, który znacząco przeciążał budżet płacowy, choć finalnie szeregi klubu opuścił Pierre-Emerick Aubameyang. Holender pozostał w zespole, ale Xavi nie darzy go wielkim zaufaniem. W obecnym sezonie wystąpił zaledwie w dwóch ligowych spotkaniach i strzelił jedną bramkę.

Temat rozstania ma powrócić już w styczniu. Wiele będzie zależało od postawy Depaya przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze. Jeśli nie poprawi się jego rola w zespole, wówczas najprawdopodobniej “Duma Katalonii” postara się zakończyć z nim współpracę. Głównym celem jest wzmocnienie innych pozycji, do czego konieczne jest obniżenie budżetu płacowego.

Kontrakt Holendra obowiązuje do końca sezonu, ale transfer w styczniu dużo bardziej odpowiada hiszpańskiemu gigantowi. “Sport” przekonuje, że zawodnik budzi zainteresowanie w Turcji. Galatasaray jest w stanie zaoferować mu atrakcyjne zarobki, choć sam kierunek niekoniecznie będzie dla Depaya satysfakcjonujący. Jeszcze do niedawna zakładał przeprowadzkę do klubu, który ma możliwość gry w Lidze Mistrzów.

Udany mundial w Katarze może sprawić, że Depay podbije swoją wartość rynkową, a w kolejce po niego ustawi się więcej uznanych europejskich klubów.