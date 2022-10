PressFocus Na zdjęciu: Xavi

Xavi w jednym z wywiadów przyznał, że zrozumiałby, gdy FC Barcelona zdecydowała się go zwolnić w związku z niesatysfakcjonującymi wynikami. Trener Dumy Katalonii zapowiedział jednak, że dopóki będzie mu dane prowadzić klub, dopóty zawsze będzie dawał z siebie wszystko.

Barcelona jest blisko odpadnięcia z Ligi Mistrzów

Porażka w El Clasico wywołała lawinę spekulacji

Xavi zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji

Xavi przygotowany na każdą ewentualność w FC Barcelonie

Barcelona przechodzi przez trudny okres. Mimo świetnych wyników ze słabszymi rywalami, Katalończycy oblali każdy z ważnych egzaminów przegrywając starcia z Bayernem, Interem oraz Realem Madryt. Drużyna Xaviego remisując z nerazzurrimi przed tygodniem praktycznie zaprzepaściła szansę awansu do kolejnej rundy Ligi Mistrzów, natomiast porażka z Królewskimi w El Clasico ponownie zepchnęła ich na drugie miejsce w tabeli.

Xavi zdaje sobie sprawę z potencjalnych konsekwencji, zwłaszcza po letnim szaleństwie wydatków, które dało nadzieję na wielki sezon. – Oczywiście, zrozumiałbym taką decyzję klubu. To piłka nożna. Jednak ludzie spotykani na ulicy dają mi wiarę. Widzę ich zaufanie. Musimy kontynuować ciężką pracę i zmierzyć się z rzeczywistością, ale zawsze jestem pozytywnie nastawiony. Z wysiłkiem włożonym przez klub i nasz skład, musimy walczyć o trofea – powiedział podczas konferencji prasowej trener Barcelony.

– Jeśli nie ma wyników to należy liczyć się z konsekwencjami, które w pierwszej kolejności spadną na mnie. Jeśli się nie poprawimy to przyjdzie nowy trener. Tak działa piłka nożna od wielu lat i jestem na to przygotowany. Jednak dopóki tu jestem to zawsze będę dawał z siebie wszystko – dodał Xavi.

Media przekonują, że zdecydowanie większe znaczenie ma ewentualne odpadnięcie z Ligi Mistrzów niż porażka z Realem. Barcelona ma jeszcze sporo czasu, by pokonać Królewskich w La Liga, jednak odpadnięcie z Champions League spowoduje straty finansowe na poziomie minimum 20 milionów euro, których nie zrekompensuje nawet ewentualna wygrana Ligi Europy.

FC Barcelona kolejny mecz ligowy rozegra w czwartek, 20 października, przeciwko Villarreal.

