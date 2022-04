Pressfocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Podczas podcastu The Athletic Football, David Orstein przekazał najnowsze wieści na temat Gabriela Jesusa. Brazylijczyk planuje zostać w Anglii i przystąpił do pierwszych negocjacji z Arsenalem. Obie strony są już niemal dogadane, stąd też wkrótce Kanonierzy rozpoczną oficjalne rozmowy z Man City.

Gabriel Jesus od dłuższego czasu mierzy się z rolą zadaniowca w Man City. W tym sezonie wystąpił w 35 spotkaniach, notując w nich 11 goli i 12 asyst. Być może nie rozważałby odejścia z klubu, gdyby nie letni transfer Erlinga Haalanda na Etihad. Wówczas Brazylijczyk na dobre musiałby pogodzić się z rolą rezerwowego. Z tego powodu zlecił swoim agentom szukanie innej drużyny w Premier League.

Arsenal błyskawicznie przystąpił do ofensywy, bo Mikel Arteta od zimy poluje na wszechstronnego napastnika. Ostatnio dobrą formę prezentuje Eddie Nketiah. 19-latek ma jednak ważny kontrakt do końca sezonu i podobno nie zamierza zostawać w Londynie na dłużej. Dlatego przedstawiciele Arsenalu podjęli dialog z otoczeniem Jesusa.

W najnowszym odcinku podcastu – The Athletic Football, David Orstein zdradził kilka nowych szczegółów odnośnie snajpera The Citizens. Jak się okazało, piłkarz uzgodnił już większość osobistych warunków z ekipą Kanonierów. Dyrektor sportowy Arsenalu od dłuższego czasu pozostaje w dobrych relacjach z agentami Jesusa, natomiast sam Arteta trenował przecież 25-latka podczas pracy w Man City.

– Mikel Arteta zna go dobrze z pracy w City. Do tego Edu też zna go dobrze, bo oczywiście jest również Brazylijczykiem. Edu jest blisko z przedstawicielami Gabriela Jesusa od czasu, gdy Edu pracował w Corinthians i w reprezentacji Brazylii – zaznaczył Orstein.

– Rozumiem, że rozmawiali o tej możliwości od kilku miesięcy, do tego stopnia, że ​​ta znaczna część negocjacji, z tego, co słyszałem, jest już w dużej mierze skończona, a Gabriel Jesus uzgodnił już osobiste warunki – dodał.

– Do tej pory nie było jednak kontaktu między klubami. Więc jest to oczywiście znaczący krok, który należałoby podjąć. Wszystko wskazuje, że Jesus jest skłonny przenieść się do Arsenalu – zakończył.

Aktualnie portal Transfermarkt wycenia Gabriela Jesusa na 50 mln euro. Priorytetem snajpera z Manchesteru jest dalsza gra w europejskich pucharach. Arsenal walczy o czwartą lokatę w tabeli i może wrócić do Ligi Mistrzów od przyszłej jesieni.

Tymczasem już we wtorkowy wieczór Man City zagra z Realem Madryt pierwszy półfinał Champions League. Szykuje się niezłe widowisko, w którym na pewno padną gole.

